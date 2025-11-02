Highest Target Successfully Chased in ICC Women's CWC Final? दक्षिण अफ्रीका के सामने भारत ने बनाए 298 रन की चुनौतीपूर्ण स्कोर, जानिए महिला विश्व कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज़

भारतीय महिला टीम( Photo Credit: X/@BCCIWomen)

South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में जा रहा हैं. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए डॉ. DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में 298/7 रन बनाए. ओपनर्स शफाली वर्मा ने 78 गेंदों में 87 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि स्मृति मंधाना ने 45 रन जोड़े. दोनों ने मिलकर 104 रन की मजबूत साझेदारी की, जिससे टीम को शानदार शुरुआत मिली. भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका दिया 299 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट, शैफाली वर्मा ने खेली तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

हालांकि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने मध्यक्रम में वापसी करते हुए मंधाना और वर्मा दोनों को विकेट दे दिया और आगे बड़े साझेदारियों को रोक दिया. इसके बावजूद, ऋचा घोष ने 24 गेंदों में 34 रन की तेज पारी खेली और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए, जिससे भारत 300 के करीब पहुंचा और दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सेट किया. महिला विश्व कप के फाइनल में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है. अब तक 10 फाइनल में से छह बार विजेता वही टीम रही है जिसने पहली पारी खेली हो. सबसे बड़ा सफल पीछा 2009 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 167 रन का किया था.

महिला विश्व कप फाइनल में उच्चतम सफल रन चेज़

रन (Runs) टीम वर्ष (Year) विरोधी (Opponent) 167 इंग्लैंड 2009 न्यूजीलैंड 165 ऑस्ट्रेलिया 1997 न्यूजीलैंड 152 ऑस्ट्रेलिया 1982 इंग्लैंड 128 ऑस्ट्रेलिया 1988 इंग्लैंड

भारत का 298/7 विश्व कप फाइनल में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 356/5 का रिकॉर्ड बनाया था. इस लिहाज से, भारत का यह स्कोर दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा. भारत महिला टीम तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंची है. उन्होंने 2005 में ऑस्ट्रेलिया से और 2017 में इंग्लैंड से हार का सामना किया है. अब भारत इस बार पहली बार खिताब अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगा. भारत का 298/7 स्कोर महिला विश्व कप इतिहास में फाइनल में दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो इस मैच को बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाता है.