IND-W vs SA-W, ICC Women’s CWC 2025 Final Live Scorecard: भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका दिया 299 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट, शैफाली वर्मा ने खेली तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के सामने 299 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा है. टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला दक्षिण अफ्रीका की कप्तान सुने लूस का उल्टा पड़ा जब भारतीय बल्लेबाज़ों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. 21 वर्षीय शेफाली वर्मा बनीं वनडे विश्व कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा क्रिकेटर, IND-W बनाम SA-W मुकाबले में रचा इतिहास

भारत की ओर से युवा सलामी बल्लेबाज़ शेफाली वर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए 78 गेंदों पर 87 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के जड़े. सिर्फ 21 साल की उम्र में शेफाली ने इतिहास रचते हुए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गईं. उनके साथ स्मृति मंधाना ने 45 रन की उपयोगी पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 104 रनों की शानदार साझेदारी की और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इसके बाद मंधाना के आउट होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स (24 रन) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (20 रन) ने भी योगदान दिया, हालांकि वे बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं.

भारत के लिए मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा ने शानदार अर्धशतक जमाया। उन्होंने 58 गेंदों पर 58 रन बनाकर टीम को अंत तक संभाले रखा. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋचा घोष ने तेज़ खेल दिखाते हुए सिर्फ 24 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. भारतीय पारी 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन पर समाप्त हुई.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयाबोंगा खाका सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं। उन्होंने 9 ओवर में 58 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं नॉनकुलुलेको म्लाबा, क्लोए ट्रायॉन और नादिन डे क्लर्क ने 1-1 विकेट लिया. भारत की पारी में कुल 15 एक्स्ट्रा रन भी जुड़े, जिनमें 12 वाइड गेंदें शामिल थीं. मैच की ताज़ा स्थिति के अनुसार, भारतीय टीम के जीतने की संभावना 77 प्रतिशत आंकी जा रही है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की संभावना 23 प्रतिशत है. अब देखना होगा कि क्या भारतीय गेंदबाज़ इस ऐतिहासिक दिन को जीत में बदल पाएंगे या दक्षिण अफ्रीका कोई करिश्मा दिखाएगा.