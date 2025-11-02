Shafali Verma Milestone: 21 वर्षीय शेफाली वर्मा बनीं वनडे विश्व कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा क्रिकेटर, IND-W बनाम SA-W मुकाबले में रचा इतिहास

South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में खेला जा रहा हैं. शेफाली वर्मा को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के नॉकआउट चरण में टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया गया था, जब प्रतिभाशाली बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. सुनीधा चौहान ने महिला विश्व कप फाइनल से पहले गाया राष्ट्रगान, स्टेडियम में गूंज उठा जोश, देखें वीडियो
सेमीफाइनल में शेफाली का प्रदर्शन खास नहीं रहा था, लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ खेले गए फाइनल में शेफाली ने बेहतरीन 87 रनों की पारी खेली और भारत को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
शेफाली वर्मा बनीं वनडे विश्व कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा क्रिकेटर
Second-fastest 5⃣0⃣ in a women's ODI WC final ✅
Youngest to score a 5⃣0⃣ in an ODI World Cup final ✅
Shafali Verma's fiery 87 set the tone for #TeamIndia 👏
Updates ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Final | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/gLxuVCTZyA
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
अपनी इस शानदार पारी के साथ 21 वर्षीय शेफाली वर्मा वनडे विश्व कप फाइनल (चाहे पुरुषों का हो या महिलाओं का) में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बन गईं. यह उपलब्धि उनके करियर का ऐतिहासिक क्षण बन गई है और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए गर्व का विषय भी हैं.