South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में खेला जा रहा हैं. प्रसिद्ध गायिका सुनीधि चौहान ने नवी मुंबई के डॉ DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया. इस मैच की शुरआत बारिश की वजह से देरी से हुई. सुनीधि चावला ने मैच के बीच के ब्रेक में भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें 60 डांसर्स, लेजर शो, ड्रोन डिस्प्ले और विशेष आतिशबाज़ी शामिल थी. यह फाइनल इतिहास में पहली बार था जब महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के बिना खेला गया. भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों पहली बार विश्व कप का खिताब जीतने की कोशिश कर रहे थे. सुनीधि चावला की आवाज़ ने पूरे स्टेडियम में उत्साह का माहौल बनाया और यह कार्यक्रम दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ.

सुनीधा चौहान ने गाया राष्ट्रगान

India stands for India! 🇮🇳 pic.twitter.com/kMXCrB6Xf7 — Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)