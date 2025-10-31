IND vs PAK Asia Cup Rising Stars 2025 Schedule: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, दोहा में 16 नवंबर को होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला, यहां देखें फुल शेड्यूल

Asia Cup Rising Stars 2025 Schedule: पुरुष एशिया कप टी20 2025 में ट्रॉफी विवाद के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का शेड्यूल जारी किया हैं, जिसके तहत भारत-ए और पाकिस्तान-ए टीमें 16 नवंबर को आमने-सामने होंगी. यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक दोहा (कतर) के वेस्ट एंड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले एशिया कप में विवाद तब खड़ा हुआ था जब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नक़वी ने विजेता टीम को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया था. दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज फाफ डु प्लेसिस ने थामी बिराटनगर किंग्स की कमान, नेपाल प्रीमियर लीग में मचाएंगे धमाल
यह मुद्दा अब भी अनसुलझा है, क्योंकि भारतीय टीम को अब तक आधिकारिक रूप से ट्रॉफी नहीं दी गई है. इसके बावजूद दोनों देशों की टीमें अब इस नए नाम वाले टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगी, जो पहले "एमर्जिंग एशिया कप" के नाम से जाना जाता था.
टूर्नामेंट का प्रारूप और भाग लेने वाली टीमें
इस बार टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी. टेस्ट खेलने वाले देशों की ए-टीमें और सहयोगी देशों (एसोसिएट नेशंस) की सीनियर टीमें मैदान में उतरेंगी. भारत-ए और पाकिस्तान-ए टीम ग्रुप बी में हैं, जबकि इस ग्रुप में यूएई और ओमान की टीमें भी शामिल हैं. दूसरी ओर, ग्रुप ए में बांग्लादेश-ए, श्रीलंका-ए, अफगानिस्तान-ए और हांगकांग चाइना शामिल हैं. इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट पिछले एशिया कप से अलग है. सुपर-फोर राउंड की जगह अब दोनों ग्रुप्स की शीर्ष टीमें सीधे सेमीफाइनल खेलेंगी। सभी मुकाबले टी20 फॉर्मेट में होंगे.
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पूरा शेड्यूल
|तारीख
|दिन
|समय (अरबिया मानक समय)
|मुकाबला
|ग्रुप
|स्थान
|14 नवंबर
|शुक्रवार
|सुबह 9:30 बजे
|पाकिस्तान ए बनाम ओमान
|ग्रुप बी
|वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा
|14 नवंबर
|शुक्रवार
|दोपहर 2:30 बजे
|इंडिया ए बनाम यूएई
|ग्रुप बी
|दोहा
|15 नवंबर
|शनिवार
|सुबह 9:30 बजे
|बांग्लादेश ए बनाम हांगकांग चाइना
|ग्रुप ए
|दोहा
|15 नवंबर
|शनिवार
|दोपहर 2:30 बजे
|श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए
|ग्रुप ए
|दोहा
|16 नवंबर
|रविवार
|दोपहर 12:30 बजे
|यूएई बनाम ओमान
|ग्रुप बी
|दोहा
|16 नवंबर
|रविवार
|शाम 5:30 बजे
|इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए
|ग्रुप बी
|दोहा
|17 नवंबर
|सोमवार
|दोपहर 12:30 बजे
|श्रीलंका ए बनाम हांगकांग चाइना
|ग्रुप ए
|दोहा
|17 नवंबर
|सोमवार
|शाम 5:30 बजे
|बांग्लादेश ए बनाम अफगानिस्तान ए
|ग्रुप ए
|दोहा
|18 नवंबर
|मंगलवार
|दोपहर 12:30 बजे
|पाकिस्तान ए बनाम यूएई
|ग्रुप बी
|दोहा
|18 नवंबर
|मंगलवार
|शाम 5:30 बजे
|इंडिया ए बनाम ओमान
|ग्रुप बी
|दोहा
|19 नवंबर
|बुधवार
|दोपहर 12:30 बजे
|अफगानिस्तान ए बनाम हांगकांग चाइना
|ग्रुप ए
|दोहा
|19 नवंबर
|बुधवार
|शाम 5:30 बजे
|श्रीलंका ए बनाम बांग्लादेश ए
|ग्रुप ए
|दोहा
|21 नवंबर
|शुक्रवार
|दोपहर 12:30 बजे
|सेमीफाइनल 1: A1 बनाम B2
|-
|दोहा
|21 नवंबर
|शुक्रवार
|शाम 5:30 बजे
|सेमीफाइनल 2: B1 बनाम A2
|-
|दोहा
|23 नवंबर
|रविवार
|शाम 5:30 बजे
|फाइनल मुकाबला
|-
|दोहा
भारतीय टीम का व्यस्त कार्यक्रम
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने यह टूर्नामेंट एक चुनौतीपूर्ण समय लेकर आएगा क्योंकि भारत-ए टीम को इसी अवधि में दो मोर्चों पर खेलना होगा. एक ओर, टीम 13 से 19 नवंबर तक राजकोट में साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ भारतीय टीम 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला एक बार फिर उपमहाद्वीप के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए रोमांच से भरपूर होगा. पिछले टी20 एशिया कप में जो विवाद ने जन्म लिया था, उसकी गूंज अब राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भी महसूस की जाएगी.