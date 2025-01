IND vs SCO ICC U19 Womens T20 WC 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड को दिया 209 रन का टारगेट, गोंगाडी त्रिशा ने खेली शतकीय पारी, यहां देखें स्कोरकार्ड

Gongadi Trisha (Photo: @mykhelcom)

Indian Womens Under 19 National Cricket Team vs Scotland Womens Under 19 National Cricket Team: आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का सुपर सिक्स 10वां मैच आज यानी 28 जनवरी को भारतीय महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और स्कॉटलैंड महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाई. भारत की ओर से गोंगाडी त्रिशा ने शतकीय पारी खेली. गोंगाडी त्रिशा ने 59 गेंदों में नाबाद 110 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने ने 13 चौके और 4 छक्के लगाए. जबकि विकेटकीपर जी कमलिनी ने 42 गेंदों में 51 रन बनाई.

मैच की बात करें तो जी कमलिनी और गोंगाडी त्रिशा ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 147 रनों की साझेदारी की. फिर जी कमलिनी को मैसी मैसीरा ने आउट कर दिया और स्कॉटलैंड को पहली सफलता दिलाई. लेकिन इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम एक भी विकेट नहीं चटका पाई. गोंगाडी त्रिशा 110 रन, जी कमलिनी 51 रन के अलावा सानिका चालके ने भी 20 गेंदों में 29 रन का योगदान दी.

फिलहाल स्कॉटलैंड को टीम इंडिया को हराने के लिए 209 रन बनाने होंगे. जो की इतना आसान नहीं होगा. स्कॉटलैंड की टीम टूर्नामेंट में केवल एक मैच में जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो चुकी है.