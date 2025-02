IND vs SA, Women's U19 T20 World Cup 2025 Final Live Toss Updates: दक्षिण अफ्रीका महिला अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, टीम इंडिया पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन

India U19 Women's National Cricket Team vs South Africa U19 Women's National Cricket Team: भारतीय अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला 02 फ़रवरी(शनिवार) को क्वालालंपुर( Kuala Lumpur) के बयूमास ओवल(Bayuemas Oval) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला अंडर-19 टीम की कप्तान कायला रेनेके ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. भारतीय टीम का लक्ष्य अपने 2024 अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप खिताब को डिफेंड करना चाहेगी, जिसमें उनका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा. यह मैच पिछले साल हुए पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह ही रोमांचक होने की उम्मीद है, जब दोनों टीमें अपने अपराजित रिकॉर्ड के साथ फाइनल में पहुंची थीं. यह भी पढ़ें: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर19 महिला टी20 विश्व कप फाइनल में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकता हैं रोमांचक मिनी बैटल्स, जो बदल सकते हैं मैच का रुख

दक्षिण अफ्रीका महिला अंडर-19 टीम ने जीता टॉस

