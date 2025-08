क्या आप भी ChatGPT इस्तेमाल करते हैं? Google पर दिखी AI से की गई बातचीत, यूजर्स की प्राइवेसी पर उठे सवाल

Photo- @ChatGPTapp/X

Do You use ChatGPT: अगर आप भी ChatGPT पर कुछ बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ आपके और बॉट के बीच की बात है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल, कुछ यूजर्स द्वारा ChatGPT पर की गई बातचीतें Google जैसे सर्च इंजनों में दिखने लगी थीं. ये वही चैट्स थीं जिन्हें यूजर्स ने “शेयर” करने का विकल्प चुना था. दरअसल, ChatGPT का संचालनकर्ता OpenAI ने एक फीचर लॉन्च किया था, जिसमें आप किसी चैट को पब्लिक शेयर कर सकते थे और उसे लिंक के ज़रिए किसी और को भेज सकते थे.

लेकिन इसी विकल्प के तहत एक और छोटा विकल्प था – “Make this chat discoverable”. इसका मतलब था कि अगर आपने उसे ऑन किया, तो आपकी चैट सर्च इंजनों में भी आ सकती है.

Google में सर्च करने पर दिखने लगीं Chats

यही हुआ. बहुत से लोगों ने उस चेकबॉक्स को बिना ध्यान दिए सेलेक्ट कर दिया और नतीजतन उनकी निजी बातचीत – जिनमें मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल थे – Google में सर्च करने पर दिखने लगीं. एक रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 4,500 से ज्यादा चैट्स सर्च इंजनों में दिखाई दीं.

जब यह मामला सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम्स पर सामने आया तो लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी चैट पब्लिक हो जाएगी.

OpenAI को हटाना पड़ा फीचर

मामला इतना बढ़ा कि OpenAI को यह फीचर पूरी तरह से हटाना पड़ा. कंपनी ने साफ कहा कि अब यह विकल्प किसी को उपलब्ध नहीं होगा और उन्होंने सर्च इंजनों से चैट्स हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

OpenAI की Chief Information Security Officer का कहना है कि यह एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट था ताकि यूजर्स जानकारी शेयर कर सकें, लेकिन जब लोगों की प्राइवेसी खतरे में दिखी तो इसे तुरंत बंद कर दिया गया.

प्राइवेसी के मामले में रहें सतर्क

इस पूरे मामले ने हमें यह सिखाया कि चाहे कोई भी टूल कितना ही भरोसेमंद क्यों न लगे, प्राइवेसी के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए. कोई भी लिंक शेयर करने से पहले यह जरूर देख लें कि उसकी पहुंच किन तक है और क्या वह किसी भी सर्च इंजन में जा सकता है.

अब जब OpenAI ने यह फीचर हटा लिया है, तो फिलहाल राहत की बात है. लेकिन जिनकी चैट्स पहले से शेयर हो चुकी हैं, उन्हें अब अपने लिंक हटवाने के लिए OpenAI से संपर्क करना पड़ सकता है.