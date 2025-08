India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का तीसरा सत्र रोमांचक रहा. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 51.2 ओवर में 247 रन बनाए, जिससे उसे भारत पर 23 रन की अहम बढ़त मिल गई. इससे पहले भारत अपनी पहली पारी में 224 रन पर सिमट गया था. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के लिए नाईटवाचमैन के रूप में आए आकाश दीप ने अपना पहला अर्धशतक जड़ा हैं. उन्होंने 70 गेंदों में 7 चौकें की मदद से ये कारनामा किया है. खबर लिखें जानें तब भारत का स्कोर 156/2 (39.3) था.

आकाश दीप ने जड़ा अपना पहला अर्धशतक

Maiden FIFTY in international cricket for Akash Deep 😎

A valuable contribution with the bat and a knock to remember! 👏👏

He gets it in style with a four 🔥

Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/hMF9oeqE90

— BCCI (@BCCI) August 2, 2025