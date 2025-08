Prayagraj Flood: प्रयागराज में बाढ़ से हाहाकार! गंगा-यमुना ने पार किया खतरे का निशान, दर्जनों गांव पानी में डूबे (Watch Video)

Prayagraj Flood: प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और बाढ़ के हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. शनिवार को हालात उस वक्त और खराब हो गए जब जिले के करीब 4 दर्जन गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए. शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है और हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है. बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं. एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें चौबीसों घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं.

अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. राहत शिविरों में भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था की गई है.

Uttar Pradesh: In Prayagraj, both the Ganga and Yamuna rivers are in full spate. With the water levels rising rapidly, they are now just a short distance away from critical areas. The NDRF team has rescued nearly 100 people from low-lying and riverbank areas since yesterday. The… pic.twitter.com/DxirDjhG1M

