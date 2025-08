India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके तीसरे दिन फिर से बल्लेबाज़ी कर रही है. इसी दौरान पहले घंटे के खेल में टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा केनिंग्टन ओवल स्टेडियम पहुंचे. वह लाइव मैच का आनंद लेने आए थे और कैमरों ने उन्हें स्टेडियम में प्रवेश करते हुए कैद किया. खबर लिखें जानें तब भारत का स्कोर 150/2 (37) था.

केनिंग्टन ओवल पहुंचे वनडे कप्तान रोहित शर्मा

