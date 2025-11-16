Dhruv Jurel's Winning Streak: शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को करारी हार, ध्रुव जुरेल की लगातार जीत का सिलसिला टूटा

Dhruv Jurel(Photo Credit: X/@BCCI)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर(शुक्रवार) से कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला गया. ईडन गार्डन्स पर खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका ने 31 रन से हराकर करारा झटका दिया. 124 रन के आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी पारी 93 रन पर सिमट गई. कोलकाता की धीमी और टर्न लेती पिच पर दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों ने भारतीय बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और कुल 8 विकेट झटके. शुरुआत में मार्को यान्सेन ने दोनों भारतीय ओपनरों को पवेलियन भेजकर मेहमान टीम को मजबूत शुरुआत दी. टेम्बा बावुमा ने ईडन गार्डन्स में रचा इतिहास, 15 साल बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका में जीता टेस्ट, 48 साल बाद कर दिया ये खास करनामा

इस हार के साथ ही टेम्बा बावुमा ने अपनी कप्तानी का अजेय सिलसिला जारी रखा. उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 10 टेस्ट मैच जीते हैं जबकि केवल एक मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ है. यह जीत न केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक रही बल्कि भारतीय टीम के लिए कई सवाल भी छोड़ गई.

ध्रुव जुरेल की लगातार जीत का सिलसिला टूटा

इसी बीच, युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का अजेय रिकॉर्ड भी टूट गया. जुरेल ने 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और अपने पहले चारों टेस्ट में भारत विजयी रहा था. इंग्लैंड के खिलाफ तीनों मुकाबले भारत ने जीते और इसके बाद पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट में भी भारत विजयी हुआ, जिसमें जुरेल एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ के रूप में खेले थे जबकि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के पास थी.

8 टेस्ट तक बेंच पर रहने के बाद जुरेल की टीम में वापसी इंग्लैंड दौरे के पांचवें टेस्ट में हुई, जहां भारत ने 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज करके सीरीज़ 2-2 से बराबर कर ली. इसके बाद पंत की चोट के चलते वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज़ से बाहर रहे और भारत ने दोनों मुकाबले जीत लिए. जुरेल की लगातार शानदार बल्लेबाज़ी चाहे टीम इंडिया हो या इंडिया ए ने उन्हें अपनी जगह बरकरार रखने में मदद की और वे पहले टेस्ट में एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ के रूप में उतरे.

कोलकाता टेस्ट की बात करें तो जुरेल ने पहली पारी में 14 और दूसरी पारी में 13 रन बनाए. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में उन्होंने दूसरी पारी में नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी की. भले ही भारत को हार मिली हो, लेकिन जुरेल का आत्मविश्वास और टीम मैनेजमेंट का भरोसा दर्शाता है कि दूसरी टेस्ट में भी उन्हें मौका मिलने की पूरी संभावना है. वहीं, ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 29 रन का योगदान दिया.