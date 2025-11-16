Temba Bavuma Milestone: टेम्बा बावुमा ने ईडन गार्डन्स में रचा इतिहास, 15 साल बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका में जीता टेस्ट, 48 साल बाद कर दिया ये खास करनामा

टेम्बा बावुमा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर(शुक्रवार) से कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला गया. टेम्बा बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में 30 रन से भारत को हराकर इतिहास रच दिया हैं. 15 साल बाद यह पहला मौका था जब दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय सरज़मीं पर कोई टेस्ट मैच जीता हैं. 124 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई. कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 30 रनों से रौंदा, सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त; यहां देखें IND बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

दूसरी पारी में शुभमन गिल गर्दन में खिंचाव के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर पाए, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं. विकेट धीमा था और दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए चार अहम विकेट चटकाए. वहीं, शुरुआत में मार्को यान्सेन ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को पवेलियन भेजकर भारत को झटका दे दिया. इस मैच की कहानी जितनी गेंदबाजों ने लिखी, उतनी ही टेम्बा बावुमा ने भी कमाल किया हैं. तीसरी पारी में उनका जुझारू अर्धशतक दक्षिण अफ्रीका को 124 रन की बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित हुआ. जिस विकेट पर दोनों टीमों के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां बावुमा की कप्तानी पारी दक्षिण अफ्रीका की जीत का मोड़ बनी.

सबसे ज्यादा टेस्ट जीत कप्तान के रूप में बिना कोई मैच गंवाए

खिलाड़ी मैच जीत हार ड्रॉ कार्यकाल टेम्बा बावुमा 11 10 0 1 2024-25 वारविक आर्मस्ट्रांग 10 8 0 2 1902-1921 ब्रायन क्लोज 7 6 0 1 1949-1976 चार्ल्स फ्राई 6 4 0 2 1896-1912

टेम्बा बावुमा का सुनहरा दौर लगातार जारी है. कप्तानी संभालने के बाद से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 11 टेस्ट में से 10 में जीत दिलाई है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा. इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की यादगार जीत भी शामिल है. बावुमा दुनिया के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने शुरुआती 11 टेस्ट में बिना कोई मैच गंवाए 10 टेस्ट जीते हों.

भारतीय टीम के लिए यह हार कई सवाल छोड़ गई. 124 रन का लक्ष्य भारत के लिए दूसरा सबसे छोटा स्कोर है जिसे वह टेस्ट में हासिल नहीं कर सका. भारत इससे पहले 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 120 रन का लक्ष्य चूक चुका है. ईडन गार्डन्स की यह हार उस सूची में दूसरे नंबर पर दर्ज हो गई.

भारत द्वारा न हासिल किए जा सके छोटे लक्ष्य

लक्ष्य विपक्ष स्थान वर्ष 120 वेस्ट इंडीज ब्रिजटाउन 1997 124 दक्षिण अफ्रीका ईडन गार्डन्स 2025 147 न्यूजीलैंड वानखेड़े 2024 176 श्रीलंका गॉल 2015 193 इंग्लैंड लॉर्ड्स 2025 194 इंग्लैंड एजबेस्टन 201

दिलचस्प बात यह रही कि टेस्ट की चारों पारियों में कोई भी टीम 200 रन तक नहीं पहुंच सकी. भारत में खेले गए किसी टेस्ट में यह पहली बार है जब दोनों टीमें 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सकीं. टेस्ट इतिहास में ऐसा सिर्फ 12 बार हुआ है, जिसका पिछला उदाहरण 1959 में दर्ज किया गया था. ईडन गार्डन्स का यह मुकाबला गेंदबाजों के जश्न, बल्लेबाजों की परेशानी और टेम्बा बावुमा की ऐतिहासिक कप्तानी का प्रतीक बनकर हमेशा याद किया जाएगा.