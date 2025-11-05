Australia vs India, 4th T20I Match Live Streaming In India: आज ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी टीम इंडिया, एक क्लिक पर जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 4th T20I Match Live Streaming And Telecast Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का चौथा मुकाबला कल यानी 6 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्वींसलैंड (Queensland) के कैरारा ओवल (Carrara Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में मजबान टीम ने दर्ज की थी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 1st T20I Match Scorecard: पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 165 रनों का टारगेट, शाई होप ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. इसी तरह कप्तान सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और आर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती पर होगी. ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने कप्तान मिचेल मार्श से दमदार पारी की उम्मीद रहेगी. इसी तरह मैथ्यू शॉर्ट और विकेटकीपर जोश इंग्लिश से भी बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी. गेंदबाजी की बागडोर जोश हेजलुवड और जेवियर बार्टलेट के हाथों में होगी.

टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने पिछले 10 मैचों में 50.20 की औसत से 502 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा ने 10 मैचों में 42.50 की औसत से 255 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने नौ मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कप्तान मिचेल मार्च ने पिछले 10 मैचों में 42.88 की औसत से 343 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने पांच मैचों में नौ विकेट लिए हैं. जोश हेजलवुड से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

पांच टी20 मैचों की सीरीज के तीन मैच खेले जा चुके हैं और अभी दो मैच बाकी हैं. सीरीज अभी बराबरी पर है. चौथा मुकाबला जो भी टीम अपने नाम करेगी, उसकी सीरीज जीत की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाएगी. इसलिए अगला मैच काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है. हालांकि अगले मैच से पहले दोनों टीमों ने अपने अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव किए हैं. टीम इंडिया से कुलदीप यादव को वापस बुला लिया गया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को भी डोमेस्टिक ​क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया है. ऐसे में अगला मैच में टीमें काफी बदली बदली सी नजर आएंगी.

पिछले मैच में मिली जीत के बाद टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल अभी तक सीरीज में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. ऐसे में गिल से काफी उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह एक और बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श कमाल की फॉर्म में हैं. मार्श से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है. ग्लेन मैक्सवेल के आने से टीम को और मजबूती मिलेगी. ट्रेविस हेड एशेज सीरीज की तैयारियों के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS T20I Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 35 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 21 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 15 मुकाबलों में नौ में टीम इंडिया और पांच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. तटस्थ स्थान पर पांच मैचों में तीन में टीम इंडिया और 22 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला कल यानी 6 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 1:15 PM को होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 इंटरनेशनल सीरी़ज 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs India 4th T20I Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (Australia 4th T20I Probable Playing XI): मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू क्यूनेमैन और सीन एबॉट.

टीम इंडिया (India 4th T20I Probable Playing XI): शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.