Australia vs India 4th T20I Match 2025 Scorecard: चौथे टी20 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से रौंदा, सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त; यहां देखें AUS बनाम IND मैच का स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 4th T20I Match 2025 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का चौथा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्वींसलैंड (Queensland) के कैरारा ओवल (Carrara Oval) में खेला गया. चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में मजबान टीम ने दर्ज की थी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India 4th T20I Match 2025 Scorecard: चौथे टी20 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 168 रनों का लक्ष्य, शुभमन गिल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Indian National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 56 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 167 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 46 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शुभमन गिल ने 39 गेंदों पर चार चौका और एक छक्का लगाए. शुभमन गिल के अलावा अभिषेक शर्मा ने 28 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को एडम ज़म्पा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा और नाथन एलिस ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. एडम ज़म्पा और नाथन एलिस के अलावा जेवियर बार्टलेट और मार्कस स्टोइनिस ने एक-एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 168 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 37 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में महज 119 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा 30 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मिशेल मार्श ने 24 गेंदों पर चार चौके लगाए. मिशेल मार्श के अलावा मैथ्यू शॉर्ट ने 25 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को अक्षर पटेल ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. वाशिंगटन सुंदर के अलावा अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार यानी 08 नवंबर को ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 167/8, 20 ओवर (अभिषेक शर्मा 28 रन, शुभमन गिल 46 रन, शिवम दुबे 22 रन, सूर्यकुमार यादव 20 रन, तिलक वर्मा 5 रन, अक्षर पटेल नाबाद 21 रन, वॉशिंगटन सुंदर 12 रन, जितेश शर्मा 3 रन, अर्शदीप सिंह 0 रन और वरुण चक्रवर्ती नाबाद 1 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (एडम ज़म्पा 3 विकेट, नाथन एलिस 3 विकेट, जेवियर बार्टलेट 1 विकेट और मार्कस स्टोइनिस 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 119/10, 18.2 ओवर (मिशेल मार्श 30 रन, मैथ्यू शॉर्ट 25 रन, जोश इंग्लिस 12 रन, टिम डेविड 14 रन, जोश फिलिप 10 रन, मार्कस स्टोइनिस 17 रन, ग्लेन मैक्सवेल 2 रन, बेन द्वारशुइस 5 रन, जेवियर बार्टलेट 0 रन, नाथन एलिस नाबाद 2 रन और एडम ज़म्पा 0 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (जसप्रीत बुमराह 1 विकेट, अर्शदीप सिंह 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, अक्षर पटेल 2 विकेट, शिवम दुबे 2 विकेट और वाशिंगटन सुंदर 2 3 विकेट).

