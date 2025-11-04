Asia Cup 2025 Trophy Controversy: पाकिस्तान में डर का माहौल! मोहसिन नकवी ने ICC बैठक से बनाई दूरी, भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी लौटाने में फिर की देरी

मोहसिन नकवी, एशिया कप 2025 ट्रॉफी(Photo : X)

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Pakistan National Cricket Team) को रोमांचक मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया था. हालांकि, मैच के बाद जो ड्रामा हुआ, उसने पूरे एशिया कप की चमक फीकी कर दी. सोशल मीडिया और खबरों में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्यों भारतीय टीम को विजेता ट्रॉफी अब तक नहीं मिल पाई. भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव ने बेजोड़ नेतृत्व किया और पाकिस्तान को तीसरी बार शर्मसार किया. फाइनल में भारत ने 147 रनों का लक्ष्य 19.4 ओवरों में हासिल किया. तिलक वर्मा ने 69* रनों की शानदार पारी खेली, जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दूबे (33) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. एशिया कप ट्रॉफी' सौंपने में देरी, आईसीसी बैठक में मुद्दा उठाएगा बीसीसीआई

रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत दिलाई. लेकिन जीत के बाद प्रस्तुति समारोह में जबरदस्त अव्यवस्था देखी गई. ट्रॉफी देने में एक घंटे से अधिक की देरी हुई, और अंत में एक अमीरात क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी को ट्रॉफी देने के लिए कहा गया.

इस दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहीं नज़र नहीं आए. ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान के घरेलू राजनीतिक कारणों से वे ICC की बैठक से भी दूर रहेंगे, जहां भारतीय बोर्ड यह मुद्दा उठाने वाला था. रिपोर्टों के मुताबिक, नकवी ने जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद से कोई ICC मीटिंग नहीं में हिस्सा लिया है. BCCI ने ACC को लिखित रूप में ट्रॉफी सौंपने का आग्रह किया था, लेकिन ट्रॉफी अब भी दुबई में ही है.

प्रेज़ेंटर साइमन डूल ने घोषित किया, “मेरे पास एशियन क्रिकेट काउंसिल से सूचना आई है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज अपने अवॉर्ड्स नहीं लेगी. तो इसी के साथ पोस्ट-मैच प्रेज़ेंटेशन का समापन है.” यह सुनते ही भारतीय फैंस में मायूसी छा गई. ऐसे में सवाल उठता है. अगर भारत ने ट्रॉफी जीत ली, तो उसे सम्मान प्रतीक क्यों नहीं मिला?

इस पूरी घटना ने खेल भावना और क्रिकेट के सम्मान को ठेस पहुंचाई है. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि भारतीय टीम को उसका हक जल्दी मिलेगा और भविष्य में किसी विजेता टीम का ट्रॉफी ऐसे अपमानजनक हालात में नहीं रोका जाएगा.