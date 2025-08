India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 373 रनों की विशाल लक्ष्य दिया हैं. 5वें दिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को सातवां झटका लगा हैं. मोहम्मद सिराज ने जेमी स्मिथ को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 349-7 (78.2) था.

इंग्लैंड का सातवां विकेट गिरा

Three more to go!

Mohd. Siraj gets Jamie Smith in his first over of the day!

