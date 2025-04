Mumbai Indians vs Chennai Super Kings IPL 2025: टाटा आईपीएल 2025 (Indian Premier League 2025) का 38वां मैच आज यानी 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई (Mullanpur) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जाएगा. इस मैच में दोनों टीमों की नजरें जीत पर होगी. इस बीच मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी एक-दूसरे से मिले. जिसका वीडियो सीएसके ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है. वीडियो में देखा जा सकता है की रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे, कोच स्टेफेन फ्लेमिंग और मुंबई इंडियंस के आलराउंडर मिचेल सैंटनर और दीपक चाहर अपनी पुरानी टीम के खिलाड़ियों से मिले रहे है. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Always a part of us 🥹💛#MIvCSK #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/A7keqPi9KA

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 20, 2025