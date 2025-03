Khaleel Ahmed Tamper With the Ball? आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान एक अजीब घटना देखने को मिली. खलील अहमद नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, तभी उन्होंने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को बुलाकर उनसे कुछ सलाह-मशविरा किया. मैच की वीडियो फुटेज में खलील अहमद को अपनी जेब से कुछ निकालकर रुतुराज गायकवाड़ को देते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर यह घटना चर्चा का विषय बन गई. कुछ फैंस ने इसे संदिग्ध मानते हुए खलील अहमद पर बॉल टैंपरिंग के आरोप लगाए. वहीं, कुछ अन्य प्रशंसकों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि खलील शायद अपनी फिंगर प्रोटेक्टर, च्युइंग गम या फिर अपनी अंगूठी रुतुराज को दे रहे थे, और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी.

खलील अहमद पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप

During yesterday's match of CSK against MI, Khaleel Ahmed is is found to tamper the ball with Ruturaj Gaikwad.

CSK had already been banned for 2 years for match fixing in the past.

Dhoni looks desperate for a happy farewell this time.#ViratKohli𓃵 #IPL2025 #CSKvsMI #MIvsCSK pic.twitter.com/pqBXdaQ4Wa

— Dharma Watch (@dharma_watch) March 24, 2025