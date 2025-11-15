Red Fort Blast Update: लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके की जांच में पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला है. अब फरीदाबाद की एक दुकान से नया CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें संदिग्ध आतंकी उमर मोहम्मद कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता दिख रहा है. माना जा रहा है कि धमाके से पहले वह लगातार अपने संपर्कों से बातचीत कर प्लान को फाइनल कर रहा था. जांच अधिकारी इस फुटेज को फ्रेम-दर-फ्रेम खंगाल रहे हैं. ताकि उसकी मूवमेंट, नेटवर्क और संभावित मददगारों का पता लगाया जा सके. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह वीडियो जांच को नई दिशा दे सकता है और आगे की कार्रवाई में बेहद अहम साबित होगा.

आतंकी उमर का नया CCTV फुटेज आया सामने

