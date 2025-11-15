Red Fort Blast Update: लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके की जांच में पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला है. अब फरीदाबाद की एक दुकान से नया CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें संदिग्ध आतंकी उमर मोहम्मद कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता दिख रहा है. माना जा रहा है कि धमाके से पहले वह लगातार अपने संपर्कों से बातचीत कर प्लान को फाइनल कर रहा था. जांच अधिकारी इस फुटेज को फ्रेम-दर-फ्रेम खंगाल रहे हैं. ताकि उसकी मूवमेंट, नेटवर्क और संभावित मददगारों का पता लगाया जा सके. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह वीडियो जांच को नई दिशा दे सकता है और आगे की कार्रवाई में बेहद अहम साबित होगा.

ये भी पढें: Bhopal Crime News: भोपाल में भरोसे का कत्ल… पड़ोसी ने मासूम को डराकर घर से कराई ₹10 लाख की चोरी, मां के उड़े होश

आतंकी उमर का नया CCTV फुटेज आया सामने

This is another CCTV footage of Jaish terrorist Umar at a Mobile phone shop in Faridabad, Haryana. Shocked to see how he was hatching the terror conspiracy silently and moving freely all around. pic.twitter.com/hXqUuQ2BmF — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 15, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)