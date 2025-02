Etawah Accident: उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां हाईवे पर प्रयागराज के महाकुंभ मेले से लौट रही एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. प्रशासन का कहना है कि घायलों का इलाज किया जा रहा है और हादसे की जांच जारी है. महाकुंभ मेले से लौटते समय बढ़ती भीड़ और तेज रफ्तार के चलते हादसों की आशंका बनी रहती है.

ये भी पढें: Etawah Accident Video: गिट्टी से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर चंबल के ब्रिज पर लटका, ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई खुद की जान, इटावा का वीडियो आया सामने

VIDEO | Uttar Pradesh: Atleast two dead and several injured after a bus returning from Prayagraj's Maha Kumbh Mela collides with a truck in Etawah.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QwXcEKvjSe

— Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2025