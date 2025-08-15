103 मिनट का लंबा भाषण देने के बाद एनसीसी कैडेट्स से मिले पीएम मोदी, उत्साहित युवा बोले- हमारे लिए ये अविस्मरणीय

पीएम मोदी का ऐलान- युवाओं को नौकरी, टैक्स में राहत (Photo : X)

नई दिल्ली, 15 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले के प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में उन्होंने देश की प्रगति, एकता और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया. पीएम मोदी ने लाल किले से ‘पीएम विकसित भारत रोजगार योजना’ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है. उनके भाषण को सुनने के लिए लाल किले में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स उपस्थित थे.

भाषण के बाद, पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एनसीसी कैडेट्स उत्साहित और खुश नजर आए. आईएएनएस से बातचीत में एक एनसीसी कैडेट ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सभी को प्रेरित किया. पीएम ने सभी कैडेट्स से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, जिससे उनका उत्साह और बढ़ा. यह भी पढ़ें : Independence Day: लाल किले से पीएम मोदी ने आरएसएस को बताया दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, जानते हैं क्यों?

एक अन्य एनसीसी कैडेट ने कहा, "मुझे गर्व महसूस हुआ. आज हम उनसे (पीएम मोदी) मिले. ये पल अविस्मरणीय है. पीएम मोदी की मुलाकात ने हम सभी कैडेट्स में गर्व और प्रेरणा की भावना जगाई है. पीएम मोदी के भाषण में हमें विकसित भारत का रोडमैप दिखाई देता है. पीएम मोदी का भाषण प्रेरणादायक था; यह देश के युवाओं को भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा और प्रेरणा देता है." एक एनसीसी कैडेट को प्रधानमंत्री मोदी का सहज सवाल मन को भा गया. कैडेट के मुताबिक मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि वे सुबह कितने बजे लाल किले पहुंचे? कैडेट्स ने बताया कि वे सुबह 3:30 बजे वहां पहुंचे थे. इससे पीएम मोदी ने उनकी लगन और उत्साह की सराहना की.

एनसीसी कैडेट्स ने पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण को बहुत प्रेरणादायक बताया. इस बात पर भी खुशी जताई कि ‘पीएम विकसित भारत रोजगार योजना’ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी. कैडेट्स ने कहा कि पीएम मोदी से मिलना एक नया और खास अनुभव था, जिसने उन्हें गर्व और उत्साह से भर दिया. विकसित भारत का संकल्प उन्हें विशेष रूप से प्रभावशाली लगा.