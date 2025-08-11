मुंबई,महाराष्ट्र: मुंबई से सटे उल्हासनगर, बदलापुर और अंबरनाथ में करीब 95 हजार घरों की बिजली गुल हुई है. पिछले सात घंटे से लोगों के घरों की बिजली गुल होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक़ महापारेषण की बिजली आपूर्ति लाइन में आई तकनीकी खराबी के कारण यह बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है. खराबी इतनी गंभीर है कि पूरे-के-पूरे इलाके बिजली से वंचित हो गए हैं. इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कर्मचारी भी इस दुरुस्त करने के लिए जुट गए है.बताया जा रहा है की इस मरम्मत में और ज्यादा समय लग सकता है. बता दें की नवी मुंबई में भी कई जगहों पर कल रात को कई घंटों तक बिजली गुल हुई थी. इसके बाद आज सुबह भी तीन घंटे के करीब बिजली बंद रही. ये भी पढ़े:VIDEO: Mumbai Airport पर नेटवर्क फेल, बिजली पूरी तरह गुल! Air India समेत कई फ्लाइट्स लेट

95 हजार घरों की बिजली गुल

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)