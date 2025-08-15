Ajmer Road Accident: अपने दादा के साथ सड़क पार कर रही मासूम को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से बच्ची हुई घायल, रोंगटे खड़े कर देनेवाला VIDEO आया सामने
अजमेर, राजस्थान: अजमेर से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक मासूम बच्ची को टक्कर मार दी. इस एक्सीडेंट में बच्ची बूरी तरह से घायल हुई है. बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. जहांपर उसका इलाज जारी है. बच्ची अपने दादा के साथ सड़क पार कर रही थी, इसी दौरान एक बाइक सवार आता और बच्ची को टक्कर मार देता है, इस टक्कर के बाद बच्ची सामने काफी दूर जाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है,एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार फरार हो जाता है.इसके बाद दादा बच्ची को उठाते है. इसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया. गनीमत है की बच्ची की जान बच गई.

अजमेर में बच्ची को बाइक सवार ने मारी  टक्कर

पल भर में बदला माहौल

घटना के दौरान सब कुछ सामान्य लग रहा था. मासूम बच्ची अपने दादा के साथ उंगली पकड़कर सड़क पार कर रही थी. इसी दौरान महज ढाई साल की इस बच्ची तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती है.

वायरल वीडियो ने झकझोरा

यह पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. लोग इसे देखकर गुस्से और दुख में हैं.वीडियो में साफ दिख रहा है कि टक्कर के बाद भी बाइक सवार ने पीड़िता की मदद करने के बजाय मौके से फरार होना चुना.गंभीर चोटों के चलते बच्ची को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया.डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होगी. समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई, यह गनीमत मानी जा रही है.

पुलिस ने शुरू की तलाश

पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार गाड़ियों के खतरे को उजागर कर दिया है.

 