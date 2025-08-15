NOS W vs BPH W, 14th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers Women vs Birmingham Phoenix Women, 14th Match The Hundred Womens Competition 2025 13th Match Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की अगुवाई होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) कर रहीं हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स महिला की कमान एलिस पेरी (Ellyse Perry) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Glenn Maxwell New Record: तीसरे टी20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल के पास इतिहास रचने का मौका, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले बन सकते हैं पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

फिलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम इस सीजन में तीन मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स तीसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, बर्मिंघम फीनिक्स महिला टीम अब तक इस सीजन में तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में छठें नंबर पर हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम का नेट रन रेट -0.433 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NOS W vs BPH W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स: डेविना पेरिन, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स, फोबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, होली आर्मिटेज (कप्तान), बेस हीथ (विकेट कीपर), केट क्रॉस, कैथरीन फ्रेजर, लूसी हिघम, लिन्सी स्मिथ, ग्रेस बॉलिंगर.

बर्मिंघम फीनिक्स: जॉर्जिया वोल, एम्मा लैम्ब, मैरी केली, एलिस पेरी (कप्तान), एमी जोन्स (विकेट कीपर), स्टेरे कालिस, ऐल्सा लिस्टर, एम अर्लट, मेगन स्कुट, मिली टेलर, हन्ना बेकर.

नोट: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.