New Scam: आप भी रहे सावधान! मार्केट में आया नया स्कैम, कभी भी नोट गिनने से पहले एक बार अच्छे से चेक करें, देखिए कैसे होती है धोखाधड़ी; VIDEO

Credit-(X,@Khushi75758998)

New Scam: सोशल मीडिया पर आएं दिन ऐसे वीडियो सामने आते है. जिसको देखने के बाद लोग हैरान हो जाते है. ऐसा ही एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसको देखने के बाद आप भी सतर्क हो जाएंगे. इस वीडियो में एक शख्स को 500-500 रूपए के नोट गिनते हुए देख सकते है. इस दौरान जब वह नोट गिन रहा होता है, तो कुछ गड़बड़ नजर आती है, जब वह ध्यान एक एक नोट को देखता है, तो नोटों की गड्डी के अंदर दो नोटों को मोड़कर रखा जाता है, जिसके कारण जब कोई गिनती कर रहा हो, तो उसे वह चार नोट ही पता चलेंगे, लेकिन असल में वह दो ही नोट. यानी सीधे सीधे एक हजार रूपए का चुना.

इस वीडियो को नए स्कैम के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:New UPI Scam: बैंक बैलेंस चेक करते ही खाली हो सकता है अकाउंट, मार्केट में आया नया स्‍कैम; जानें इससे बचने के तरीके

नोटों की गड्डी में हेराफेरी

डिजिटल पेमेंट के बीच कैश की अहमियत

भले ही आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन आम हो गए हैं, लेकिन बड़ी रकम के लिए लोग अब भी कैश को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. यही भरोसा कई बार धोखेबाज़ों के लिए मौका बन जाता है.

गिनती में कैसे लगाया जाता है चूना

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति 500 रुपये के नोटों की गड्डी लेकर दावा करता है कि इसमें पूरे 50 हजार रुपये हैं.जैसे ही वह गिनना शुरू करता है, उसे गिनती में गड़बड़ी महसूस होती है. बाद में पता चलता है कि दो नोटों को मोड़कर इस तरह जोड़ा गया है कि गिनने में वे चार नोट जैसे दिखाई दें, जिससे 1000 रुपये गायब हो जाते हैं.यह ट्रिक अक्सर उन लेन-देन में देखी जाती है जहां गड्डी बैंक से न होकर किसी व्यक्ति से ली जाती है. बैंक से मिली गड्डी में ऐसी गड़बड़ी की संभावना बहुत कम होती है. यही कारण है कि प्राइवेट ट्रांजैक्शन में नोट गिनना बेहद जरूरी है.

खुद को कैसे बचाएं इस फ्रॉड से