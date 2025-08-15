Asia Cup 2025: एशिया कप में किस बल्लेबाज ने जड़ें हैं सबसे ज्यादा छक्के, इस मामले में टीम इंडिया के दो बल्लेबाज शामिल; यहां देखें टॉप 5 की लिस्ट

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाली है. इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों की तैयारियां जोरों-शोरों से हो रही हैं. यूएई में होने वाले इस इवेंट में टीम इंडिया 10 सितंबर को अपना पहला मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. तो चलिए मेगा इवेंट के शुरू होने से पहले उन बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने एशिया कपके इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं.

इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. ऐसे में लंबे समय बाद टीम इंडिया एशिया कप में इन दोनों खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एशिया कप में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. तो चलिए जानते हैं कि वनडे एशिया कप में किसने सबसे ज्यादा छक्के लगाएं हैं.

एशिया कप में रोहित शर्मा ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के

एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. रोहित शर्मा ने 28 मैचों की 26 पारियों में कुल 28 छक्के लगाए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने 46.95 की औसत कुल 939 रन बनाए हैं. इस बीच रोहित शर्मा के बल्ले से एक शतक और नौ अर्धशतक निकल चुके है.

लिस्ट में दूसरे नबर पर हैं शाहिद अफरीदी

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिदअफरीदी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. एशिया कप में शाहिद अफरीदी ने 23 मैचों की 21 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 26 छक्के जड़े हैं. इस दौरान शाहिद अफरीदी ने 35.46 की औसत से 532 रन बनाए हैं.

इस लिस्ट में सनथ जयसूर्या का भी नाम शामिल

वहीं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथजयसूर्या इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. सनथ जयसूर्या ने एशिया कप के 25 मैचों की 24 पारियों में कुल 23 छक्के लगाए हैं. वहीं एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जयसूर्या के नाम है. सनथ जयसूर्या ने कुल 1220 रन बनाए हैं. इस बीच सनथ जयसूर्या के बल्ले से छह शतक और छह अर्धशतक निकलें है.

वहीं टीम इंडिया के पूर्व घातक बल्लेबाज सुरेश रैना इस मामले में चौथे नंबर पर हैं. सुरेश रैना ने एशिया कप में कुल 18 छक्के लगाए हैं. जबकि अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी 13 छक्कों के साथ पांचवे नंबर पर हैं.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.