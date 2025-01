‘Pushpa 2 – The Rule’ Reloaded Version: अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की सुपरहिट फिल्म ‘पुष्पा 2 – द रूल’ अब दर्शकों के लिए एक खास तोहफा लेकर आ रही है. इस फिल्म का रीलोडेड वर्जन जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है. खास बात यह है कि इस वर्जन में 23 अतिरिक्त मिनट के फुटेज जोड़े गए हैं, जो फिल्म को और भी रोमांचक बना देंगे. ‘पुष्पा 2 – द रूल’ ने सिनेमाघरों में धमाल मचाया था और अब ओटीटी पर इसे एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा. दर्शकों को इस वर्जन में अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक किरदार ‘पुष्पराज’ का और भी गहरा अनुभव मिलेगा. नई ऐक्शन सीक्वेंस और यादगार पलों के साथ यह एक्सटेंडेड वर्जन दर्शकों को बांध कर रखेगा.

नेटफ्लिक्स पर यह वर्जन जल्द ही स्ट्रीम होने वाला है. अगर आप ‘पुष्पा 2’ के फैन हैं, तो इस मौके को बिल्कुल न चूकें और अल्लू अर्जुन की इस शानदार परफॉर्मेंस को नए अंदाज में एंजॉय करें.

पुष्पा 2 जल्द नेटफ्लिक्स पर:

The man. The myth. The brAAnd 🔥 Pushpa’s rule is about to begin! 👊

Watch Pushpa 2- Reloaded Version with 23 minutes of extra footage on Netflix, coming soon in Telugu, Tamil, Malayalam & Kannada! pic.twitter.com/ZA1tUvNjAp

— Netflix India (@NetflixIndia) January 27, 2025

