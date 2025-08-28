सांप ने परिंदे को जकड़ा तो उससे शिकार छीनने की फिराक में लग गई शेरनी, आखिर में हुआ कुछ ऐसा… देखें Viral Video
सांप से शिकार छीनने लगी शेरनी (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल की दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है और यहां के नियम कानून भी सबसे अलग है. यहां कब क्या हो जाए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. कई बार हमारी आंखों के सामने ऐसे हैरान करने वाले नजारे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल होता है. यहां अक्सर शिकारी जानवर खुद से कमजोर जानवरों का शिकार कर लेते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें सांप (Snake) एक पक्षी (Bird) को अपना शिकार बनाते हुए उसे दबोच लेता है, लेकिन तभी वहां पर शेरनी (Lioness) पहुंच जाती है और वो उससे शिकार छीनने की कोशिश में लग जाती है. दोनों की इस जंग के आखिर में कुछ ऐसा होता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.

इस वीडियो को @SanUvacha नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- शेरों, एक ब्लैक माम्बा और एक चील के बीच शानदार लड़ाई. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल में शेर से ज्यादा खतरनाक शिकारी शेरनी होती है. जो पलक झपकते ही अपने शिकार का काम तमाम कर देती है. यह भी पढ़ें: मगरमच्छ को अकेला देख चार शेरों ने एक साथ किया अटैक, फिर जो हुआ… Viral Video देख उड़ जाएंगे होश

सांप से शिकार छीनने लगी शेरनी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप एक बाज को दबोच लेता है और तभी उसके पास शेरनी पहुंच जाती है. शेरनी सांप के चंगुल से शिकार छीनने की फिराक में लग जाती है, उधर शेरनी को अपने पास आते देख सांप सीधा खड़ा हो जाता है और बाज को छोड़े बिना वो शेरनी पर हमला कर देता है. वहीं शेरनी भी बार-बार अपने पंजों से सांप पर हमला करती है. आखिर में थक हारकर सांप अपनी पकड़ ढीली कर देता है, जिससे मौका पाकर बाज उसके चंगुल से निकलकर उड़ जाता है. उधर शेरनी उसे दबोचने की कोशिश करती है, लेकिन बाज उसकी पकड़ में नहीं आता है.