Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन जानवरों के बीच खतरनाक लड़ाई से जुड़े वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, जो काफी डरावने और दिल दहला देने वाले होते हैं. कई बार शिकारी जानवरों के बीच लड़ाई से जुड़े वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जंगल की बेरहम दुनिया का खौफनाक सच देखने को मिलता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पानी के खूंखार दैत्य मगरमच्छ (Crocodile) को अकेला पाकर चार शेर (Lion) उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि मगरमच्छ भी अकेला उनका डटकर सामना करता है. इस लड़ाई में आगे जो होता है, उसे देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 शेरों द्वारा अटैक किए जाने के बाद भी मगरमच्छ हिम्मच नहीं हारता है और बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें काटने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो शेरों से हार जाता है. यह भी पढ़ें: नदी किनारे आराम फरमा रहे हजारों मगरमच्छों के बीच बेखौफ घूमता दिखा यह जीव, हैरान कर देगा यह Viral Video

मगरमच्छ को अकेला देख चार शेरों ने एक साथ किया अटैक

View this post on Instagram A post shared by Latest Sightings - Kruger (@latestkruger)

