नदी किनारे आराम फरमा रहे हजारों मगरमच्छों के बीच बेखौफ घूमता दिखा यह जीव, हैरान कर देगा यह Viral Video

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral Video) होता है, जो कभी डराने वाला होता है तो कभी हंसाने वाला होता है. कई वीडियोज में नजर आनेवाले जानवर इंसानों को अच्छी सीख दे जाते हैं तो वहीं कुछ वीडियोज दोस्ती की मिसाल भी बन जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में नदी किनारे आराम फरमा रहे लाखों मगरमच्छों (Crocodiles) के झुंड के बीच एक कैपीबारा (Capybara) बडे ही आराम से घूमता हुआ नजर आ रहा है. वैसे तो मगरमच्छ अपने शिकार को सामने देखकर उस पर झपट पड़ते हैं, लेकिन यहां आराम फरमाते मगरमच्छ कैपीबारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कैपीबारा दलदल में बॉस है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- मुझे नहीं पता कि कैपीबारा क्या होता है, यहां कुछ गंभीर सम्मान की बात है. वहीं दूसरे ने लिखा है- भाई को वास्तव में कोई डर नहीं है या क्या वे मगरमच्छों को बुरा स्वाद देते हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी के दैत्य को कुत्ते ने बनाया शिकार, नदी से खींचकर पल भर में निकाल दी मगरमच्छ की सारी हेकड़ी

मगरमच्छों के बीच बेखौफ घूमता कैपीबारा

Capybara is the boss in the swamp 😆 pic.twitter.com/jLGTTL0mGe

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 23, 2025