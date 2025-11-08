Viral Video: सूरत में शख्स पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, खुद को बचाते समय सड़क पर गिरने से हुई मौत
आवारा कुत्तों के हमले में शख्स की मौत (Photo Credits: X)

Viral Video: आवारा कुत्तों के खतरे को उजागर करने वाली एक और दुखद घटना में गुजरात स्थित सूरत (Surat) के एक 38 साल के आदमी की आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के झुंड द्वारा पीछा किए जाने के बाद मौत हो गई. पीड़ित की पहचान इब्राहिम उर्फ ​​एजाज अहमद अंसारी (Ejaz Ahmed Ansari) के रूप में हुई है, जिसकी इस भयानक घटना के कुछ दिनों बाद चोटों के कारण मौत हो गई. यह घटना CCTV में कैद हो गई थी.

यह घटना 24 अक्टूबर को सूरत के भंडारीवाड़, सैय्यदपुरा इलाके में हुई. इब्राहिम सुबह की नमाज़ के बाद घर लौट रहा था, तभी छह से सात आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया.

बचने की कोशिश में, वह जान बचाने के लिए भागा लेकिन ठोकर खाकर सड़क पर बुरी तरह गिर गया. गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हो गया, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी की एक मुख्य नस डैमेज हो गई थी. अस्पताल में कई दिनों के इलाज के बावजूद, घटना के कुछ दिनों बाद उसकी चोटों के कारण मौत हो गई. यह भी पढ़ें: Dog Attack in Greater Noida: कुत्तों के झुंड ने टहलने निकले शख्स पर किया हमला, ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी का वीडियो आया सामने: VIDEO

आवारा कुत्तों के हमले के चलते हुई शख्स की मौत

इस घटना के परेशान करने वाले CCTV फुटेज ने शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती संख्या को लेकर लोगों के गुस्से को फिर से भड़का दिया है. स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार ने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) पर लापरवाही का आरोप लगाया है और आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

देश गुजरात ने रिपोर्ट किया कि मृतक के एक परिवार वाले ने कहा- अगर आप SMC पोर्टल या सिविल हॉस्पिटल और SMIMER हॉस्पिटल में शिकायतों की संख्या देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये आवारा आतंकवादी कुत्ते छोटे बच्चों से लेकर बड़ों और सीनियर सिटीजन्स तक, सब पर हमला कर रहे हैं, और जान भी ले रहे हैं.

इब्राहिम अंसारी की दुखद मौत ने एक बार फिर शहर भर के रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के सही मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी के लिए कड़े कदम उठाने की तुरंत जरूरत को सामने ला दिया है.