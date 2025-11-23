Viral Video: बिल्लियों के झुंड में फंसे नन्हे चूहे की डर के मारे हुई हालत खराब, फिर जो हुआ… देखकर दंग रह जाएंगे आप

6 बिल्लियों के बीच फंसा चूहा (Photo Credits: X)

Viral Video: चूहे (Mouse) और बिल्ली (Cat) की दुश्मनी के बारे में तो हर कोई जानता है. जी हां, बिल्लियों को देखकर चूहे अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं, क्योंकि बिल्लियां अक्सर चूहों को देखकर उनका शिकार करने के लिए अटैक कर देती हैं. दोनों के बीच भागदौड़ अक्सर देखने को मिल भी जाती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें 6 बिल्लियों के बीच एक चूहा फंस जाता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है. चूहे के चेहरे पर साफ नजर आता है कि मौत उससे सिर्फ एक कदम दूरी पर है, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा होता है, जिससे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

इस वीडियो को ट्विटर पर @Digital_khan01 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा है- रजिया गुंडों में फंस गई. इस वीडियो पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- ये तो नेचर का लाइव थ्रिलर है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- रजिया के बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ से घिर गई है. यह भी पढ़ें: Viral Video: खेलते-खेलते आईने पर पड़ी नजर तो खुद को एकटक निहारने लगी बिल्ली, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

बिल्लियों के झुंड में फंसे नन्हे चूहे की डर के मारे हुई हालत खराब

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे के अंदर बिल्लियां एक चूहे को घेरकर बैठी हैं और उनके बीच घिरे होने की वजह से चूहे की डर के मारे हालत खराब हो गई है. डर के मारे वो डोर स्टॉपर पर चढ़ गया और बिल्लियों से बचने की कोशिश करने लगा. पहले वो दरवाजे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है. उसके बाद एक बिल्ली झपट्टा मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर छोड़ देती है. यहां हैरानी की बात तो यह है कि बिल्लियों के बीच घिरने के बाद भी बिल्लियां उस पर हमला नहीं करती हैं.