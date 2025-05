Fact Check: चालबाजी से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान! मीडिया रिपोर्ट की एडिटेड क्लिप से किया झूठा प्रचार, एयरबेस तबाह होने का फैलाया फर्जी VIDEO

Fact Check: पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है. इस बार पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता, DG ISPR, ने एक मीडिया ब्रीफिंग में भारत के India TV न्यूज़ चैनल की एक क्लिप को तोड़-मरोड़कर पेश किया है. मकसद साफ था कि अपने ही देश की जनता को यह यकीन दिलाना कि भारतीय एयरबेस तबाह हो चुके हैं. असल में जो क्लिप दिखाई गई, वो India TV के एक डिबेट शो का हिस्सा थी, जिसमें एक ग्राफिकल वीडियो दिखाया गया था. लेकिन पाकिस्तान ने उस वीडियो को काट-छांटकर इस तरह पेश किया, जैसे भारतीय मीडिया खुद यह स्वीकार कर रहा हो कि उसके एयरबेस पर हमला हुआ है और वो बर्बाद हो चुके हैं.

हकीकत यह है कि India TV की पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ. लेकिन पाकिस्तान ने उसी वीडियो के चुनिंदा हिस्सों को जोड़कर एक अलग कहानी गढ़ दी.

The DG ISPR of Pakistan, in its media briefing, used parts of a video clip of @IndiaTV News Channel to make an impression that Indian channels have shown the destruction of Indian airbases.

This is an attempt by #Pakistan to mislead its own people by editing and cleverly… pic.twitter.com/5QqwBwEnvC

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 12, 2025