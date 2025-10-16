Dhanteras 2025 Zodiac Shopping Tips: अपनी राशि के हिसाब से धनतेरस पर क्या खरीदें, जानें कौन सी चीज लाएगी धन और समृद्धि

Dhanteras 2025 Zodiac Shopping Guide (Photo : X

Dhanteras 2025 Zodiac Shopping Guide: धनतेरस का त्योहार सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन की गई खरीदारी पूरे साल समृद्धि लाने वाली मानी जाती है. अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार क्या खरीदें, तो अपनी राशि के हिसाब से चीज़ें लेना आपके लिए और भी मंगलकारी हो सकता है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वाले इस दिन सोना, तांबा या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें. इससे आत्मविश्वास और सफलता बढ़ेगी.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए चांदी और वाहन शुभ साबित होते हैं. नए गहने या ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना भी लाभदायक रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन जातक मोती, किताबें या मोबाइल फोन जैसी चीज़ें खरीदें. इससे ज्ञान और संवाद की शक्ति बढ़ती है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों को चांदी, बर्तन या सफेद रंग की चीजें खरीदनी चाहिए. इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोग सोने या तांबे के आभूषण खरीदें. ये उनके आत्मबल और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए घरेलू उपकरण, लैपटॉप या फर्नीचर लेना शुभ रहता है. ये उनके काम को आसान बनाएंगे.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों को खूबसूरत कपड़े, गहने या सजावट का सामान खरीदना चाहिए. इससे उनके आकर्षण और संतुलन में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वाले लाल या कांस्य रंग से जुड़ी वस्तुएं लें. यह ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगी.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को धार्मिक वस्तुएं, पीतल या सोने की चीजें खरीदनी चाहिए. इससे सौभाग्य बढ़ेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए लोहे से बनी चीजें या भूमि/मकान से जुड़ी खरीदारी शुभ रहती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घड़ी या वाहन खरीदें. ये उनकी सटीकता और समयबद्धता बढ़ाएंगे.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को मोती, सोने के आभूषण या धार्मिक वस्तुएं खरीदनी चाहिए. ये उनके मन को शांति देंगे.

धनतेरस का दिन हर किसी के लिए शुभ है, लेकिन राशि के अनुसार खरीदारी करने से शुभता और भी बढ़ जाती है. अपनी राशि के मुताबिक वस्तु चुनें और संपन्नता का स्वागत करें.