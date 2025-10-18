Dhanteras 2025: धनतेरस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं, स्वदेशी खरीदारी को बढ़ावा देने का आह्वान

PM Modi | ANI

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर : भारत में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ धनतेरस (Dhanteras) का पर्व मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही, उन्होंने देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए भगवान धन्वंतरि से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकानेक शुभकामनाएं. इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं. भगवान धन्वंतरि सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें." केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "भगवान धन्वंतरि से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूं. इस दौरान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया.

देशवासियों के नाम अपने संदेश में उन्होंने लिखा, "सुख, समृद्धि और आरोग्य के पावन पर्व धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं. भगवान धन्वंतरि आपको स्वास्थ्य-धन प्रदान करें और माता लक्ष्मी आपके घर-आंगन को सुख, समृद्धि, धन-धान्य एवं वैभव से परिपूर्ण करें. इस धनतेरस 'वोकल फॉर लोकल' को खरीदारी का मंत्र बनाइए. स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाइए." उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की जयंती की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आरोग्य के देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी का जीवन उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु व सुख-समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है." यह भी पढ़ें: Rajasthan: पीएम मोदी की आंखों से देश के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत का सपना देखा है; गजेंद्र सिंह शेखावत

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में लिखा, "धनतेरस का पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उम्मीद और उन्नति का प्रकाश फैलाए. मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और भगवान धन्वंतरि आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें." मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "सुख, समृद्धि, धन-धान्य एवं आरोग्य की कामना के पावन पर्व धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, यही मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं."