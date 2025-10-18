Rajasthan: पीएम मोदी की आंखों से देश के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत का सपना देखा है; गजेंद्र सिंह शेखावत

दौसा, 17 अक्टूबर : राजस्थान (Rajasthan) के दौसा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने कहा, "आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र स्वदेशी है. इसके लिए हम सभी को पहले अपने घर में स्वदेशी उत्पाद का उपयोग शुरू करना होगा, जिसके बाद दूसरों को उपयोग करने के लिए कह सकते हैं." केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार की शाम को दौसा में भाजपा (BJP) द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी और दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत कर आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को जरूरी बताया.

उन्होंने कहा, "2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनियाभर में निचले पायदान से पांचवें नंबर पर थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप फाइव में पहुंच गई है. यह सब आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की परिकल्पना से काम करने से हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से देश के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत का सपना देखा है. साथ ही पीएम द्वारा लाल किले से किए गए आह्वान को स्वीकारते हुए देशवासियों ने संकल्प के साथ निभाया है." यह भी पढ़ें : क्या TCS में नहीं मिलेगी दिवाली की छुट्टी? रेडिट पोस्ट के आरोपों पर कंपनी ने दिया जवाब

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि आज दौसा में 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान' के अंतर्गत आयोजित विधानसभा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ सहभागिता की. इस अवसर पर विधायक रामविलास मीना, भागचंद टांकड़ा, जगमोहन मीना, कन्हैयालाल मीना, तथा पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा सहित अनेक भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

हम सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने के लिए ‘गर्व से कहो स्वदेशी’ का मंत्र दोहराया और आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया.पर्यटन क्षेत्र में तेज गति से विकास और हितधारकों से मिल रही अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और संवेदनशील नेतृत्व का परिणाम है. जीएसटी दरों में कटौती विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में अहम कदम है, जो पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है.