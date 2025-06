Assembly Bypoll Results 2025: उपचुनाव नतीजों के क्या हैं मायने, सत्ता पक्ष या विपक्ष किसे हुआ फायदा? जानें किस राज्य में कौन जीता

Assembly Bypoll 2025 Winners List: देश के चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आज, 23 जून 2025 को जारी कर दिए गए. चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी परिणाम में विपक्ष ने 4 सीटें जीतीं और भाजपा को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा. इन नतीजों से ये तो साफ है कि विपक्ष अभी पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है. भले ही केंद्र में भाजपा की छवि बरकरार है, लेकिन राज्य स्तर पर कांग्रेस, आप और TMC जैसी पार्टियां कई क्षेत्रों में मुकाबला दे रही हैं. हालांकि, ये नतीजे लोकसभा चुनाव पर सीधा असर नहीं डालते, पर यह जरूर दिखाते हैं कि विपक्ष अपनी जमीन तलाश रहा है.

अब सवाल ये है कि क्या इससे देश की सियासत में कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इन उपचुनावों के नतीजों का असल मायने क्या है.

We worked as a team, each one with commitment and single pointed focus, that is the most important lesson of this success.

Heartiest congratulations to Aryadan Shoukath whose dedication and service has shone through and to all the leaders and workers of the UDF whose efforts…

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 23, 2025