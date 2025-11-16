West Bengal Road Accident: जलपाईगुड़ी में मोटरसाइकिल और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर, 3 लोगों की मौत

Representational Image | ANI

कोलकाता, 15 नवंबर : उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बड़ा हादसा हुआ. यहां तीस्ता नदी पर बने एक पुल पर मोटरसाइकिल और पिकअप वैन के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना शुक्रवार देर रात बालापाड़ा इलाके में हुई. पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति नदी में गिर गया.

पुलिस ने बताया कि घटना के आठ घंटे बाद शनिवार सुबह उसका शव नदी से बरामद किया गया. घटना की सूचना पर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. आशंका है कि यह दुर्घटना किसी एक वाहन के नियंत्रण खो देने के कारण हुई होगी. स्थानीय लोगों के अनुसार विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई. मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे. तीनों लोग बाइक से उछलकर गिर गए. दो लोग पुल पर गिर गए, जबकि एक अन्य तीस्ता नदी में गिर गया. यह भी पढ़ें : Red Fort Blast Investigation: लाल किले के पास धमाके की जांच में मिला बड़ा सुराग.. दिल्ली पुलिस ने दर्ज की नई FIR, डॉक्टर मॉड्यूल पर शिकंजा कसा

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों को तुरंत बचाया गया और जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. हालांकि, घटना के बाद से एक और बाइक सवार लापता है. शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी शहर से सटे सुकांत नगर निवासी बप्पा बर्मन का शव पुल के नीचे नदी से बरामद किया गया. पुलिस का दावा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद शव पुल से नीचे गिर गया.

जलपाईगुड़ी जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना रात करीब 11 बजे हुई. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक लापता हो गया. उसका शव आज सुबह निकाला गया. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी मौत टक्कर लगने से हुई या डूबने से. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.