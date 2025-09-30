Vijay Kumar Malhotra Dies: बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 93 साल की उम्र में दिल्ली AIIMS में निधन, PM मोदी ने जताया दुख

(Photo Credits @narendramodi)

Vijay Kumar Malhotra Dies: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली BJP के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया. वे 93 वर्ष के थे. उनके निधन की खबर से BJP और उनके समर्थकों में शोक की लहर छा गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

मल्होत्रा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक संदेश में लिखा: "जीवनपर्यंत जनसेवा में समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे, जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी. दिल्ली में पार्टी को सशक्त बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. संसद में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए भी वे सदैव याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ॐ शांति!" यह भी पढ़े: Vijay Kumar Malhotra Passes Away: नहीं रहे BJP के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, 93 वर्ष की उम्र में दिल्ली AIIMS में निधन

मल्होत्रा गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे

मल्होत्रा का निधन सुबह करीब 6 बजे हुआ. वे पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और दिल्ली AIIMS में उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन पर BJP के कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है. दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने दिल्ली में जनसंघ और BJP के लिए मजबूत नींव रखी. उनका जीवन जनसेवा और सादगी का प्रतीक था." BJP राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक्स पर लिखा, "मल्होत्रा जी का निधन BJP के लिए अपूरणीय क्षति है. उनकी विरासत हमेशा प्रेरणा देती रहेगी.

वाजपेयी और आडवाणी के काफी करीबी थे

मल्होत्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के काफी करीबी रहे. वे जनसंघ के दौर से ही इन नेताओं के साथ सक्रिय थे और 1980 के दशक में BJP के गठन और दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1977-80 और 1980-84 में दिल्ली BJP के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने RSS विचारधारा को फैलाने और पार्टी को स्थापित करने में सहयोग दिया.

दिल्ली में आज होगा अंतिम संस्कार!

विजय कुमार मल्होत्रा के निधन के बाद आज दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है. अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर एम्स दिल्ली से उनके निवास स्थान लाया जाएगा. वहां लोगों को अंतिम दर्शन का अवसर दिया जाएगा. इसके बाद पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.