स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने से बच गई 14 साल की नाबालिग, UP के लखनऊ में मासूम की किडनैपिंग की कोशिश नाकाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना हुई. दो युवकों ने 14 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने से उनकी साजिश नाकाम हो गई. लड़की ने मौका पाकर भागकर अपनी जान बचाई. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

लक्ष्मी मार्केट में काम करती है पीड़िता

पीड़िता की बुआ ने बताया कि उनकी भतीजी लक्ष्मी मार्केट में एक दुकान पर काम करती है. शनिवार को दुकान मालिक ने उसे किसी काम से बाहर भेजा था. इसी दौरान गांव के ही दो युवक, भूरिया और पटरा, ने जबरदस्ती उसे स्कूटी पर बैठा लिया और ले जाने लगे. यह भी पढ़े: Former Minister Tanaji Sawant’s Son Kidnapped: पूर्व मंत्री तानाजी सावंत का बेटा पुणे एयरपोर्ट से हुआ गायब, किडनैपिंग का शक, पुलिस ने जांच की शुरू

स्कूटी रुकी, लड़की भागी

राहगीरों के अनुसार, दोनों आरोपी लड़की को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। मौका देखते ही नाबालिग ने खुद को छुड़ाया और रोते-बिलखते वहां से भाग निकली। शाम को एक अनजान नंबर से परिजनों को सूचना मिली कि लड़की फैजाबाद रोड पर रोती हुई मिली है.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

घटना की शिकायत मिलते ही गोमतीनगर पुलिस हरकत में आई. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि तुरंत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों भूरिया और पटरा को हिरासत में ले लिया गया है.