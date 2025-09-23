Aligarh Road Accident: UP के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार और कैंटर की टक्कर के बाद दोनों में लगी आग, 4 की जिंदा जलकर मौत; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Aligarh Road Accident: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां कार और कैंटर की जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों वाहन जलकर राख हो चुके थे.

टायर फटने से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रहे कैंटर से भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंडों में दोनों वाहनों में आग लग गई. कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल सके और अंदर ही फंसे रह गए. यह भी पढ़े: UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की दर्दनाक मौत

अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा

उत्तर प्रदेश- अलीगढ़ में टक्कर लगने के बाद कार और कैंटर में आग लगी, 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई !! बताया जा रहा है कि कार का टायर फटा और वो डिवाइडर पार करके दूसरी साइड पहुंच गई। वहां सामने से आ रहे कैंटर से भिड़ गई। pic.twitter.com/1qPuxiMjM8 — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 23, 2025

जलती कार का वीडियो वायरल

हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर कार आग की भीषण लपटों में घिरी हुई है और चारों ओर धुआं फैल चुका है. मौके पर मौजूद लोग भी आग की भयावहता को देखकर काबू पाने के हिम्मत नहीं जुटा पाए.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से दोनों वाहनों से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन रोते-बिलखते अस्पताल की ओर दौड़ पड़े.