समय रैना ने डिलीट किए 'India’s Got Latent' के सभी एपिसोड, बोले- 'संभालना मुश्किल हो गया था'

यूट्यूब कॉमेडियन समय रैना ने अपने शो India’s Got Latent से जुड़े अभद्र टिप्पणी विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि विवाद उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया है और इसी वजह से उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से इस शो के सभी वीडियो हटा दिए हैं. इसके अलावा समय ने इस सारे मामले में एजेंसियों के साथ अपना पूरा सहयोग करने की बात भी कही हैं.

समय रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा, "जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया था. मैंने अपने चैनल से India’s Got Latent के सभी वीडियो हटा दिए हैं. मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना और अच्छा समय बिताना था. मैं जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके. धन्यवाद."

'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर भड़का AICWA, गृह मंत्री से की बैन की मांग!

Everything that is happening has been too much for me to handle. I have removed all Indias Got Latent videos from my channel. My only objective was to make people laugh and have a good time. I will fully cooperate with all agencies to ensure their inquiries are concluded fairly.…

— Samay Raina (@ReheSamay) February 12, 2025