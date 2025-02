AICWA Demands Ban on 'India's Got Latent': ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर प्रतिबंध लगाने और इसके रचनाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसोसिएशन ने शो में आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. AICWA ने कहा कि शो ने पहले भी कई एपिसोड में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अनादर हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि शो का युवाओं पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे जहरीले विचारों का संचार कर रहे हैं जिसका दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. Ranveer Allahabadia Controversy: यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस, अश्लील वक्तव्य पर जांच जारी

All Indian Cine Workers' Associations (AICWA) writes to Union Home Minister Amit Shah and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw, demanding a ban on the YouTube show 'India's Got Latent' and legal action against its creators pic.twitter.com/foxtauqhL0

— ANI (@ANI) February 11, 2025