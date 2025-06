राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला, उबर और रैपिडो ने कर्नाटक में बाइक टैक्सी परिचालन को निलंबित कर दिया है, कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए, जो विनियामक ढांचे की अनुपस्थिति के कारण ऐसी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है. यह निलंबन सोमवार, 16 जून को प्रभावी हुआ, जब उबर ने अपने बाइक टैक्सी विकल्प को "मोटो कूरियर" के रूप में पुनः ब्रांड किया और ओला ने अपने ऐप से इस सेवा को हटा दिया. रैपिडो ने यूजर्स को एक संदेश में कहा कि वह कानून का सम्मान करता है और सेवा को बहाल करने के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है. ओला और उबर की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 20 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसकी अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित है. यह भी पढ़ें: Bengaluru: बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर ने की बदसलूकी, महिला पैसेंजर को जड़ा थप्पड़; VIDEO वायरल

Ride-hailing majors Rapido and Ola have temporarily suspended their bike taxi operations in Karnataka complying to the recent High Court order that banned bike taxis in the region.

In its order, the HC had also asked Rapido, Uber and Ola including others to suspend their bike… pic.twitter.com/vv6F42RWI8

— Inc42 (@Inc42) June 16, 2025