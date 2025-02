Ranveer Allahabadia Controversy: यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस, अश्लील वक्तव्य पर जांच जारी

Ranveer Allahabadia Controversy: सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस की एक टीम यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची है. यह कदम उस शिकायत के बाद उठाया गया है, जो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और 'इंडिया गॉट लैटेंट' के आयोजकों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी. रणवीर ने शो के दौरान एक प्रतिभागी से आपत्ति जनक सवाल किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा शुरु हुआ. BeerBiceps Controversy Video: रणवीर इलाहाबादिया का 'पैरेंट्स को सेक्स करते देखने' वाले सवाल पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई लताड़

एक शो में किए गए बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था. यूजर्स ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए नाराजगी जताई.रणवीर ने एक प्रतिभागी से पूछा था, "क्या आप अपनी पूरी जिंदगी अपने माता-पिता को सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे या एक बार इसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए रोकना चाहेंगे?" इसी के चलते इन चारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

A team of Mumbai Police has reached YouTuber Ranveer Allahabadia's residence, following the stir around his comments on a show. More details awaited: Mumbai Police

Yesterday, a complaint was filed against Ranveer Allahabadia, social media influencer Apoorva Makhija, comedian

