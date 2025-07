West Indies vs Australia, 3rd Test Match 2025 Live Streaming In India: जमैका में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के बीच कल से शुरू होगा तीसरा टेस्ट मैच, यहां जाने भारत में कब और कैसे उठाए इस मुकाबले का लुफ्त

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Live Streaming And Telecast Details: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series 2025) का तीसरा मुकाबला कल यानी 12 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच से दोनों ही टीमें अपने नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे सीजन का आगाज कर लिया था. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज को 133 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब ऑस्ट्रेलिया की निगाहें क्लीन स्वीप पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम घर में अपनी लाज बचाने के लिए खेलेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेस (Roston Chase) के हाथों में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे है. यह भी पढ़ें: Joe Root New Record: टेस्ट क्रिकेट में जो रूट ने रचा इतिहास, इस मामले में इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने; सभी को छोड़ा पीछे

दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया हैं. दूसरे टेस्ट मैच में स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की वापसी हुई हैं. इस टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम नए कप्तान रोस्टन चेस के नेतृत्व में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद अपनी फॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. खराब फॉर्म में चल रहे मार्नस लाबुशेन को भी इस दौरे से बाहर कर दिया गया हैं. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान शानदार शुरुआत करने वाले सैम कोंस्टास लाबुशेन की जगह लेंगे. टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों टीमों की टक्कर हमेशा खास रही है.

वेस्ट इंडीज़ के लिए यह मैच बेहद खास होगा क्योंकि लंबे समय तक टेस्ट कप्तान रहे क्रेग ब्रैथवेट के बाद अब रोस्टन चेस को टीम की कमान सौंपी गई है. वेस्ट इंडीज़ की टीम हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष कर रही है और 2023 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद कोई भी सीरीज़ नहीं जीत सकी है. घरेलू मैदान पर नई कप्तानी और जोश के साथ कैरेबियाई टीम एक नई शुरुआत की तलाश में होगी.

वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट की नंबर-1 रैंक टीम है. हालांकि वे हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद पैट कमिंस की अगुवाई में टीम लगातार तीन टेस्ट सीरीज़ जीत चुकी है. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में दबदबे के साथ उतरना चाहेगा और एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत साबित करना चाहेगा.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs AUS Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 122 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. की टीम ने 64 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, वेस्टइंडीज को महज 33 मैच में जीत मिली हैं. वहीं, 25 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तीसरा टेस्ट मैच का खेल कब और कहा खेला जाएगा?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला कल यानी 12 जुलाई से जमैका के सबीना पार्क, किंग्स्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 7 बजे होगा.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टेस्ट मैच का खेल का लाइव टेलीकास्ट कहा देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तीसरा टेस्ट मैच का खेल की लाइव टेलीकास्ट राइट्स भारत में किसी चैनल के पास उपलब्ध नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तीसरा टेस्ट मैच का खेल का लाइव स्ट्रीमिंग कहा देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तीसरा टेस्ट मैच का खेल का लाइव स्ट्रीमिंग Fancode app पर देख सकते है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेस्टइंडीज: क्रैग ब्रैथवेट, केवलॉन एंडरसन, कीसी कार्टी, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, अल्ज़ारी जोसेफ/जोहान लेने, शमर जोसेफ, जेडन सील्स.

ऑस्ट्रेलिया: उस्मान ख्वाजा, सैम कोनस्टास, कैमरून ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेज़लवुड.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते है.