India Women vs England Women, 5th T20I Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच कल खेला जाएगा पांचवां टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 5th T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast Details: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला कल यानी 12 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार देर रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर नया इतिहास रच दिया. पहली बार वहां टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ अपने नाम की. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब टीम इंडिया की निगाहें सीरीज अपने नाम करने पर हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: India vs England, 3rd Test Match 2025 Day 2 1st Inning Scorecard: इंग्लैंड की पहली पारी 387 रनों पर सिमटी, जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 5 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

चौथे टी20 मुकाबले का हाल

चौथे टी20 मुकाबले में मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर महज 126 रन ही बना सकी. भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ और कसी हुई गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 17 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

इस जीत के साथ टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार 2 से ज्यादा मैचों की कोई द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम की है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच हुई पिछली छह टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हर बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. अब सभी की निगाहें आखिरी मुकाबले पर टिकी हैं. इस मुकाबले को जीत कर टीम इंडिया सीरीज को 4-1 से जीतने की कोशिश करेगी. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका 16 जुलाई से साउथैम्पटन में आगाज होगा. इस सीरीज में भी टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेगी.

इस सीरीज के आखिरी मुकाबले की शुरुआत रात 11 बजे से होगी. साल 2026 में इंग्लैंड की मेजबानी में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप (ICC Women's T20 World Cup) खेला जाएगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है. इस मेगा टूर्नामेंट की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के लिए ये टी20 सीरीज काफी अहम रहने वाली है.

इंग्लैंड की टीम में एमी जोन्स, टैमी ब्यूमोंट, डैनी व्याट-हॉज और सोफी एक्लेस्टोन जैसे कई अनुभवी खिलाड़ी हैं. इन खिलाड़ियों के अलावा इंग्लैंड इस्सी वोंग, एलिस कैप्सी और सोफिया डंकले जैसी युवा खिलाड़ियों को भी मौका दे सकता हैं. ऐसी परिस्थितियों में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर, मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष को पहले मैच से ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

इस सीरीज में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, जिसमें उपकप्तान स्मृति मंधाना के अलावा जेमिमा रोड्रिग्ज, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा का नाम शामिल है. गेंदबाजी आक्रमण में अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा मौजूद हैं. इन खिलाड़ियों से टीम इंडिया को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इंग्लैंड बनाम भारत हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs ENG-W Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अभी तक कुल 34 टी 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम की टीम ने 23 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को महज 11 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. इस तरह से भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल कब और कहा खेला से जाएगा?

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला कल यानी 12 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कितने बजे खेला जाएगा?

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला भारतीय समयानुसार देर रात 11:00 PM बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस 10:30 बजे होगा.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा. इसके अलावा मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और FanCode ऍप पर की जाएगी. इसके लिए आपके पास वैलिड सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड: डैनी व्याट-हॉज, टैमी ब्यूमोंट, ऐलिस कैप्सी, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, एमी जोन्स, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), चार्ली डीन, पेगे स्कोल्फ़ील्ड, लॉरेन बेल, इस्सी वोंग.

टीम इंडिया: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और श्री चारानी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.