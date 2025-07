राजस्थान के कई हिस्सों में भारी मानसूनी बारिश के कारण हुए भीषण जलभराव के बीच, सीकर के लक्ष्मणगढ़ के गडोरा गांव की एक स्कूली छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है. घुटनों तक पानी में चलकर, यह लड़की अपनी स्थानीय बोली में नेताओं और स्थानीय अधिकारियों का मज़ाक उड़ाते हुए कहती है, "नेता जी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं." वह डूबे हुए सार्वजनिक ढांचे की ओर इशारा करते हुए इसे खराब शासन का नतीजा बताती है. चुनाव-पूर्व वादों की आलोचना करते हुए, वह आगे कहती है, "नेता चुनावों के दौरान आते हैं, लेकिन अब उन्हें गांव का हाल तक नहीं पता." उसके तीखे लहजे और तीखे हास्य ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, जिससे स्थानीय मुद्दों पर उसकी निडर, व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को व्यापक रूप से ध्यान और सराहना मिल रही है. यह भी पढ़ें: Jharkhand: छात्रों की मजबूरी! जान जोखिम में डालकर कर रहे है टूटा हुआ ब्रिज पार, झारखंड के खूंटी जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO

"Jumle nahi, jawab chahiye!"

A student from Sikar has shaken up the internet with a viral, sarcastic video that boldly questions the lack of development in her village.

With wit and frustration in her voice, she exposes the reality of rural neglect, broken promises, and… pic.twitter.com/EpXscPxiBd

— Shakti Abhiyan (Indira Fellowship) (@shaktiabhiyan_) July 10, 2025