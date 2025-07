सोशल मीडिया पर कई जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो अक्सर मजाकिया या हास्यप्रद होते हैं. फिलहाल एक गोरिल्ला का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और इसे देखने के बाद लोग हंस के लोट-पोट हो रहे हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. मनुष्यों की तरह जानवरों में भी भावनाएं होती हैं. उन्हें अच्छे और बुरे की समझ भी होती है. मूक जानवर मनुष्यों की तरह भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, उनमें भी भावनाएं होती हैं. इस बात का सबूत यह वीडियो है, इस वीडियो में एक मेल गोरिल्ला को एक महिला के बाल छूते हुए देख सकते हैं. इस दौरान गोरिल्ला की फिमेल पार्टनर ये देह लेती है और गुस्से में उसकी धुनाई कर देती है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: प्यासे गोरिल्ला को शख्स ने पिलाया पानी, दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल

Male Gorilla grabs Girls Hair, Gets Beaten by his Female Gorilla 🤣 pic.twitter.com/uZG5Fo3gqG

— Rosy (@rose_k01) July 11, 2025